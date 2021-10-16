Ankara ziyareti sonrası Taliban'dan açıklama

Afganistan’da ülkeyi ele geçiren Taliban'ın fiili Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, Ankara görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Muttaki, ''Türkiye, sahip olduğu imkanlarla yatırım ve bazı projeleri hayata geçirme konularında ve Afganistan’ı yenileme, restore etme çalışmalarında iyi bir role sahip olabilir. Tüm alanlardan faydalanabilir'' dedi.

Anadolu Ajansı'na konuşan Muttaki, Afganistan'ın hesaplarının "bloke" edildiğini söyleyerek, ekonomik sorunların çözümü için bunun kaldırılmasını istedi.

'Siyasi nedenlerle kimseye zorluk çıkarılmıyor'

Göçmenlerin ekonomik sorunlar nedeniyle ülkeyi terk ettiklerini iddia eden Muttaki, "Güvenlik sorunu yok, siyasi nedenlerle kimseye zorluk çıkarılmıyor ve zarar verilmiyor" diye konuştu.

Taliban yönetiminin tanınmamasının IŞID'i güçlendirdiğini öne süren Muttaki şöyle konuştu:

''Afganistan’daki yeni devletin resmen tanınmaması IŞİD'e yarıyor. Dünya ülkeleri bir taraftan Afgan halkını kontrol edin, göç etmesinler diyor. Bir yandan da hükümeti resmen tanımayarak IŞİD’e moral veriyorlar. Bu durum ne Afganistan ne de dünyanın menfaatine bir durumdur."

'ABD’yle ekonomik ve diplomatik ilişkiler içinde olmak istiyoruz'

Birçok ülkeden Afganistan’a insani yardım gönderildiğini ve bunların dağıtıldığını kaydeden Muttaki, son günlerde ABD ve AB heyetleriyle yaptıkları görüşmelerde de yardım sözü aldıklarını belirtti.

ABD’yle ekonomik ve diplomatik ilişkiler içinde olmak istediklerini ilettiklerini ve Washington yönetiminin Afganistan’ın kalkınmasında etkin bir rol oynamasını istediklerini kaydeden Muttaki, "Tabii ki, askeri güçlerinin olmasını istemiyoruz. Afganistan’ın bağımsızlığını tartışılır hale getirmek istemiyoruz" dedi.

Rusya ile de iyi ilişkilere sahip olduklarını kaydeden Muttaki, Taliban heyetinin Afganistan’daki gelişmeleri konu edinecek Moskova Konferansı’na gideceğini belirtti.

Muttaki, Pakistan’ın uçak bilet fiyatlarını yükseltmesi, Taliban’ın buna tepki göstermesi ve Pakistan hava yollarının Kabil uçuşlarını iptal etmesiyle gelişen sorunla ilgili de “Bu çok önemli bir konu değil. Afganistan devletinin Pakistan’dan talebi, Taliban yönetiminin iş başına gelmeden önceki uçak bilet tarifesini uygulamasıdır.” değerlendirmesini yaptı.

'İsterlerse Çin'le görüşmeler gerçekleştiririz'

Taliban’ın Afganistan hükümetini devralmasıyla ülkede Çin hakimiyetinin arttığına yönelik eleştiriler konusunda ise Muttaki,Çin’in Afganistan’a komşu ve kendileriyle iyi ilişkileri olan bölgede etkili bir ülke olduğunu kaydetti.

Muttaki şunları söyledi:

"İsterlerse onlarla görüşmeler gerçekleştiririz. Eğer onlar Afganistan’da geçerli İslami usul ve kanunlara uygun yöntemlere riayet ederek ülkede projeler gerçekleştirmek isterlerse bizim için bir sorun söz konusu değildir. Aynı şekilde diğer komşu ve bölge ülkeleri de Afganistan’a gelsinler ve girişimlerde bulunsunlar. Biz, bazı ülkelerle daha önceden başlayan ve yarım kalan projelerin tamamlanmasını da istiyoruz."