Taliban sözcüsü konuşurken üzerine stant düştü

Afganistan'da Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in bugün gerçekleştirdiği bir konuşma sırasında arkasında duran stant, çıkan rüzgarla üzerine yıkıldı.

Sosyal medyada "Tanrının sopası yok" sözleriyle paylaşılan görüntülerde, çoğunlukla Taliban üyelerine "cesaret telkin etmesi"yle bilinen Zabihullah Mücahid çıkan gürültüden paniğe kapılmasına da dikkat çekildi. Stant düşmeden önce Mücahid, "Taliban'ın kısa sürede Afganistan'ın güvenliğini sağladığından ve Afganların bir millet olduklarını Taliban sayesinde gösterdiğinden" söz ediyordu.