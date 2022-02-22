Taliban gururla açıkladı: İntihar saldırılarında bir numarayız

Taliban'ın 2021 Ağustos ayından bu yana yaptığı uygulamalar ve faaliyetler gündem olmaya devam ediyor. Bir çok yasaklamayla haber olan Taliban rejimi karşısında emperyalist merkezlerin sessizliği ise gündemin diğer tarafında yer alıyor.

Taliban'dan ve Taliban ile ilişkileri normalleştirme gayretinde olan ülkelerden, özgürlüklere dair kısıtlamaların olmayacağı ve Taliban'ın esasında yeni bir tür "Ilımlı İslam" siyaseti yaptığı söylense de atılan her yeni adım ve açıklama Taliban açısından sürecin farklı ilerlediğini gösteriyor.

Geçtiğimiz gün bir televizyon programına konuşan Taliban liderlerinden "Erdemleri Teşvik ve Kötülükleri Önleme Bakanı" Taliban'ın yaptığı icraatlardan gururla bahsederken "Son 20 yılda en çok intihar saldırısı düzenleyen biziz. Hiç bir İslami örgüt bizimle bu konuda yarışamaz" dedi.

Taliban ile diğer İslami gruplar arasındaki farka değinirken Taliban faaliyetlerinin açık ara önde olduğunu ifade eden temsilcinin açıklamaları henüz Batı medyasının gündemine girmiş değil.