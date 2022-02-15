Taliban Sovyetler Birliği’nin Afganistan’dan ayrılışını ulusal bayram ilan etti

Taliban, Afganistan’dan iktidarı ele geçirdikten altı ay sonra pratiğindeki komünizm ve Sovyetler Birliği düşmanlığını yansıtan bir karara imza attı.

Taliban, Kabil’deki hükümeti devirip Afganistan’ı ele geçirdikten altı ay sonra, Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı terk ettiği 15 Şubat’ı ulusal bayram ilan etti.

Bölgeye Sovyetler Birliği askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emri ile gönderildi. Afgan hükümetinin daveti üzerine Afganistan'a giren Kızıl Ordu ülkede on yıl kalmıştı. Ancak Afgan hükümetleri başta Amerikan emperyalizmi olmak üzere, Pakistan ve Çin dahil birçok ülkeden destek gören şeriatçı, gerici kendilerine mücahitler karşı direnişi başarıyla defedemedi. Mücahitler denilen örgüt, ABD desteği ile güçlenirken daha sonraki yıllarda karşımıza El-Kaide, IŞİD gibi isimlerle çıktılar. ABD’nin kendisinin beslediği bu gerici terörist ordusu ise 11 Eylül 2001’de sahibinin gözünü oyarak karşılık verdi.

14 Nisan 1988 Cenevre Anlaşması sonrasında, 15 Mayıs itibarıyla Sovyet güçlerinin ülkeden çekiliş süreci başladı. 15 Şubat 1989'da Sovyet güçlerinin çekilişi sona erdi. Savaş sonrası Sovyetler Birliği güçleri bölgede 14.453 askerini kaybetmişti.

Afganistan devam eden süreçte dünyanın en yoksul ülkelerinden biri haline geldi ve Taliban geçen yıl 15 Ağustos’ta ülkeyi ele geçirdi. Sovyetler Birliği, kadınlara eğitim, çalışma ve evlilik konularında haklar verirken sonraki dönemde ABD destekli hükümetler ve terörist gruplar bunları törpüledi. Şu anda Taliban rejiminde ise ülkede kadınlar devletten ve çalışma hayatından tamamen menedildi.

Sovyetler'in çekilişinden sonra gelişen ve 11 Eylül'den sonra büyüyen ABD işgalinin eserleri ve artıkları Kabil’de ve tüm Afganistan’da bariz şekilde görünürken, üstüne gelen Taliban rejimi de ülkede kalan son parıltıları da yok etmeye çalışıyor.