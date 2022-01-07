Alman şirket Taliban'la milyon dolarlık kenevir anlaşmasına hazırlanıyor

Almanya merkezli CPharm International (ECI) adlı uyuşturucu firması sözde 'tıbbi amaçlı' kenevir üretmek için Taliban'ın 'İslam Emirliği'ne dönüştürdüğü kontrolündeki Afganistan'da milyonlarca dolarlık bir yatırım planladığını söyledi.

Kendisini 'araştırma ve geliştirme firması' olarak tanımlayan CPharm International (ECI), kenevirden elde edilen uyuşturucunun yasallaşması ve yaygınlaşması alanında faaliyet gösteriyor.

Taliban ile anlaşma yapan Alman şirketi CPharm International (ECI)'nin sahibi ve genel müdürü Werner Zimmermann Vice'a verdiği demeçte anlaşma haberlerinin kamuoyuna açıklanmasından memnun olmadığını ve anlaşmanın ölçeğinin yanlış yorumlandığını iddia etti.

Geçen yıl Afganistan İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden "Cpharm" adlı şirketin Taliban yetkilileriyle bir araya geldiğini ve bir "haşhaş işleme" operasyonu kurmak için Afganistan'a 450 milyon dolar yatırım yapacağına ilişkin paylaşımda bulunmuştu. Aynı adı taşıyan Avustralya menşeli küçük bir tıbbi danışmanlık firması hedef gösterilirken, firma Taliban'la bağlantlı olmadığını şiddetle belirtti.

Kenevir ticaretiyle uğraşan CPharm International (ECI)'yse Lesoto, Fas, Kırgızistan, Kuzey Makedonya ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteriyor. Zimmermann'ın firması kenevir işleme tesisleri kurma ve diğer ülkelere kenevir ihracatının fizibilitesi gibi yasal konularda danışmanlık yapıyor.

Kazakistan'da 565 bin dolarlık tesis inşası

Vice'a verdiği demeçte Zimmermann Afganistan'da hem yerel hem de uluslararası pazarlar için 'tıbbi amaçla' kenevir üretmeyi planladığını ancak Almanya gibi ülkelerin uyuşturucuyu yasallaştırması durumunda bunu uyuşturucu amaçlı yetiştireceklerini söyledi.

Afganistan'daki 450 milyon dolarlık uyuşturucu projesi Kazakistan'da 565 bin dolarlık bir tesisin inşasını takip edecek.

'Yasal' uyuşturucu taciri: İdeolojik değil profesyonelce çalışıyorum

Taliban'ın imza attığı ağır insan hakları ihlalleriyle ilgilenmediği ifade eden Zimmermann, "Mevcut içişleri bakanıyla ideolojik olarak değil profesyonelce çalışıyorum ve projemle onları destekliyorum” dedi.

Şirketin genel müdürü ayrıca, yürüttüğü faaliyetlerden memnun olmayan Avrupalı ​​bir uyuşturucu kartelinin temsilcilerinden pazar paylarını azaltabilecek tehditler aldığını da öne sürdü.

Afganistan'da uyuşturucu üretimi

1996'da ülkeyi ele geçiren Taliban 2001'de ABD işgalinden hemen önce ülkedeki afyon ekimine yasak getirmişti. Taliban'ın uyguladığı yasakla afyon ekimi için kullanılan toplam alan 82 bin hektardan 8 bine düştü. Afyon sakızı işlenerek eroine dönüştüren bir hammade niteliğinde.

Afganistan'da uyuşturucu ekili alanın hektar cinsinden yıllara göre dağılımı. 2001'de Taliban'ın getirdiği yasakla yaşanan düşüş 2001 yılında başlayan ABD işgaliyle birlikte kısa sürede "telafi ediliyor". Kaynak: UN Afghanistan Opium Survey 2017 report

ABD işgaliyle tekrar serbest kalan Afyon ekimi hem cihatçı örgütün hem de Afganistan yönetiminin önemli bir gelir kaynağı haline gelmişti. Dünyadaki tüm eroin üretiminde kullanılan afyonun yüzde 90'ından fazlası Afganistan'dan geliyor.