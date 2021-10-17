Resmi törenle kenevir hasadı yapıldı

Burdur Gölhisar'da 17 dekarlık alanda yetiştirilen "endüstriyel kenevirin" hasadı il valisi Ali Arslantaş'ın da bulunduğu protokolünün katılımıyla yapıldı.

Vali Arslantaş törende yaptığı konuşmada "Endüstriyel kenevir, ilimizin önünü açacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın kenevir ekimine izin vermesinden dolayı sektörün daha da gelişeceğini düşünüyorum. Kenevir hasadı ilimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Kenevir yetiştiren şirketin yönetim kurulu üyesi Fatih Oral da bu ürünün tarımda geleceğin "yeşil altını" olacağını aktardı.

Burdur'da kenevirin yaygınlaştırılması ve endüstriyel yatırımı için araştırma geliştirme çalışmaları yaptıklarını anlatan Oral, hasadın bereketli olmasını diledi.

Burdur, kenevir ekiminin uygulandığı 20 ilden biri.

Traktörle ilk hasadın yapıldığı törene, protokol üyelerinin yanı sıra Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk katıldı.