Taliban lideri ilk TV konuşmasında uluslararası yardım istedi

Afganistan'da Taliban'ın Ağustos ayında iktidarı ele geçirmesinden sonra kurulan hükümetin başbakanı olan Molla Muhammed Hasan Akhund, TV'den yayınlanan ilk konuşmasında diğer ülkelerin iç işlerine karışmayacaklarını söyledi, uluslararası yardım kuruluşlarının desteğini istedi.

Taliban'ın kurucularından olan Akhund, Cumartesi günü TV'den yayınlanan 30 dakikalık konuşmasında, ABD destekli önceki hükümetin yol açtığını söylediği "halkın sorunlarını" çözmek için Taliban'ın elinden geleni yaptığını savundu.

Akhund "Tüm uluslararası yardım örgütlerinden yardımlarını esirgememelerini ve yorgun düşmüş ulusumuza destek vermelerini istiyoruz" dedi.

Taliban lideri ayrıca Washington'a da Afganistan'ın 10 milyar dolarlık fonlarını serbest bırakması çağrısında bulundu.

Hasan Akhund'un bu konuşması Taliban ile ABD arasında Katar'ın başkenti Doha'da yapılması beklenen görüşmelerin öncesinde gerçekleşti.

Taliban daha önce yaptığı açıklamada ABD ile görüşmede Biden yönetimini Afganistan'daki hükümeti tanımaya ve ülkenin yeniden inşasına destek vermeye çağıracaklarını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre, Afganistan'ın 38 milyonluk nüfusunun yarısı açlığın eşiğinde. ABD'nin ülkeden çekilmesi ve Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından dış yardımın durdurulması ve yaptırımlar zaten ekonomik kriz yaşayan ülkede enflasyonun kontrolden çıkmasına ve gıda fiyatlarının tırmanışa geçmesine yol açmıştı.

Daha önce Afganistan'a gönderilen dış yardımın miktarı ABD destekli önceki hükümetin bütçesinin yüzde 75'i kadardı.