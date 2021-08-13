Taliban Laşkar Gah'ı ele geçirdi

AFP'nin bir Afgan güvenlik servisi kaynağına dayandırdığı haberine göre, Taliban Afganistan'ın güneyinde bulunan Helmand Eyaletinin başkenti Laşkar Gah kentinin kontrolünü ele geçirdi.

Kaynağa göre, Taliban sivillerin ve ordunun şehirden tahliye edilmesi için 48 saatlik bir ateşkes ilan etti.

Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid, Twitter hesabından Herat, Kandahar, Helmand ve Badgis illerinin tamamen Taliban kontrolünde olduğunu yazdı.

Taliban'ın açıklamalarına göre, grup İran, Çin, Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan'la sınır bölgeleri de dahil olmak üzere ülke topraklarının yüzde 60 ila yüzde 85'ini kontrol ediyor.