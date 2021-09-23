Taliban komutanı Alçı'ya konuştu: Türkiye'yi kanımızdan, canımızdan görüyoruz

Habertürk yazarı Nagehan Alçı Kabil'de Raşid Dostum'un malikanesine yerleşen Taliban'ın Özbek komutanlarından Kari Selahaddin el-Eyyubi ile yaptığı söyleşiyi bugünkü köşesine taşıdı. Taliban’ın Kabil, Kapisa, Pençşir ve Pervan bölgelerinin askeri komutanı olan el-Eyyubi "Biz Türkiye’yi kanımızdan, canımızdan görüyoruz" dedi.

Alçı'nın "Türkiye-Afganistan ilişkilerini nasıl görüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren el-Eyyubi "Biz öncelikle Türk olduğumuz için, Ne Mutlu Türküm diyene diyorum. Türkiye’nin Afganistan’ın yanında olmasını istiyoruz" dedi.

El-Eyyubi "Özellikle Türklerin yaşadığı kuzey bölgelerine önem vermesini istiyoruz. İki ülke arasını bozmak isteyenler var. Onların sözleri dikkate alınmamalı. Türkiye’den Afganistan’a dostluk bekliyoruz. Diplomasi olarak yakın olmasını, Emareti İslami’yi desteklemesini istiyoruz. Biz Türkiye’yi kanımızdan, canımızdan görüyoruz" ifadesini kullandı.

Alçı'nın "Biraz önce zikrettiğiniz 'Ne mutlu Türk’üm diyene' modern ve laik Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüdür. Nasıl bakıyorsunuz Atatürk’e?" sorusuna karşılık olarak ise el-Eyyubi "Atatürk mevzusunda fazla bir bilgim yok ama inşallah gelecekte onun hakkında da okuyup öğreneceğim. Emareti İslami içinde Türklerin sayısı hiç az değil. Yaklaşık 31 ila 33 bin Türk asker var" dedi.

Söyleşi öncesinde el-Eyyubi'nin kardeşinin Türkiye'de olduğunu söylediğini aktaran Alçı'nın "Türkiye’de nerede ve burada ne yapıyor?" sorusunaysa Taliban komutanı "Güzel bir soru ama müsaade ederseniz ben buna yanıt vermeyeyim" diye karşılık verdi.

El-Eyyubi Afganistan'da Pençşir ve Kandahar dahil kontrolü tamamen ele geçirdiklerini belirtti. 11 Eylül saldırılarıyla Taliban'ın alakası olmadığını söyleyen El-Eyyubi "Hiçbir El Kaide grubu şurada burada demeyin. Önceki devlet zamanında vardı ama artık onlar çekildiler" dedi.

Afganistan'ın komşularına "DEAŞ ve El Kaide konusunda rahat olsunlar, artık Emareti İslami olarak emniyeti biz sağlıyoruz" diye seslendiklerini kaydeden el-Eyyubi "Ticari olarak sınırlarımız açık, gelebilirler ticaret yapabilirler. Biz komşu ülkelere müdahale etmiyoruz ve etmeyeceğimize de söz veriyoruz. Onların da bize zarar verecek bir müdahalesi olmasın istiyoruz" dedi.

Taliban komutanı, IŞİD konusundaki soruya ise "DEAŞ Afganistan’da ABD’nin çıkardığı bir projeydi ve son zamanlarda artık hiç onları duymuyorsunuz. Biz mücahitler olarak onları tamamen yok ettik. Rahatlıkla söyleyebilirim ki o proje Afganistan’da bitti" diye yanıt verdi.