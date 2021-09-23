Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi, Taliban hükûmetinin Dışişleri Bakanı Vekili'yle görüştü

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Taliban hükûmetinin Dışişleri Bakanı Vekili'yle görüştü

Haber Merkezi

Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Afganistan’da Taliban’ın duyurduğu hükûmetin Dışişleri Bakanı Vekili, Emirhan Muttaki ile görüştü.

Twitter hesabından, Muttaki ile bir fotoğrafını paylaşan Büyükelçi Erginay, şunları yazdı:

“Dışişleri Bakanı Vekili Muttaki ile bir tanışma toplantısı yaptık. Türkiye’nin Afgan halkına devam eden desteği ve tarihi bağlarımız/ilişkilerimiz üzerine inşa edeceğimize dair güvence verdim. Eğitim, sağlık, kalkınma gibi konularda görüşlerimizi paylaştık. Sıcak misafirperverliği için teşekkür ediyorum”

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki olmuştu. 