Taliban kadınların park ve lunaparklara girişini yasakladı

Taliban’ın Afganistan’daki kadınlara yönelik kısıtlamalarının dozu her geçen gün artıyor.

AFP’nin haberine göre, Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban, şu ana kadar kadın ve erkeklerin farklı günlerde gitmesine izin verdiği park ve lunaparklara kadınların girişini tamamen yasakladı.

Taliban’ın Ahlaksızlığın Engellenmesi ve Erdemin Teşvik Edilmesi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yasağa gerekçe olarak, park ve lunaparklarda kadın ve erkekler için ayrı gün uygulamasında ‘kuralların ihlal edilmesi’ gösterildiği bildirildi.