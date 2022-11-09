Dünya Taliban'ı kabulleniyor mu?

Ağustos ayında Afganistan'da iktidara gelen Taliban'a karşı uluslararası arenada bazı ülkeler tepki gösterip itiraz ederken kimi ülkeler de süreci sessizlikle karşılamıştı. Uluslararası hukuk açısından "terör örgütü" olarak kategorilendirilen Taliban ile geçen zaman zarfında birçok ülke ikili ilişkiler kurmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde arasında İsrail'in de olduğu bazı diplomatik temaslarla gündeme gelen Taliban yönetimi uluslararası alanda birçok ülkeyle kurduğu iletişimle kendinden söz ettiriyor.

Türkiye, Rusya ve İran Elçilikleri kapatmadı

Taliban'ın iktidara gelişinden sonra birçok ülke Kabil'deki elçiliğini kapatırken Türkiye, Rusya ve İran elçiliklerini kapatmadı. Birçok uluslararası kuruluş Kabil'i terk etmesinin ardından son süreçte tekrar temsilciliklerini açmaya başlayan yardım kuruluşları çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceği mesajlarını veriyor.

Taliban normalleşiyor mu?

Afganistan'ın Taliban'ın iktidara geldiği ilk günden bu yana şeriat kuralları açısından radikal adımlar atmaması Afganistan'da Taliban'ı normalleştiren bir faktör yorumlanıyor. Kitlesel katliamların yaşanmaması, eski devlet yöneticilerine af çıkarılması gibi örnekler Taliban'ın uluslararası alanda normalleşmesi olarak yorumlanıyor.

Uluslararası alanda radikal tavırlar yansıtmayan Taliban yöneticileri, içişlerinde o kadar da makul davranmıyor esasında. Eğitimde kadınların ayrımcılığa maruz kalması ve eğitimden mahrum bırakılması, birçok sanatsal faaliyetin yasaklanması ve sokak ortasında şeriat kurallarının hüküm sürmesi beklendiği haliyle artarak devam ediyor.

Taliban'ın bir yandan görmezden gelindiği ve resmi olarak tanınmadığı öte yandan da ekonomik ve diplomatik ilişkilerin sürdüğü bu süreçte özellikle aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerin kurduğu ilişkiler tepki görüyor.