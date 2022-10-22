'Taliban yetkilileri İsrail ile gizlice temas kuruyor' iddiası

İsrail kaynaklarında çıkan haberlere göre Afganistan'daki Taliban hükümetine bağlı bir ekip, İsrail ile müzakereler başlatmak adına ilişkiler kurmaya çalışıyor.

İsrail'de yayın yapan i24News kanalına konuşan eski bir Afgan yetkilisinin verdiği bilgilere göre, Taliban içinde bir ekibin, olası müzakerelerin başarılı olup olmayacağını görmek amacıyla İsrail ile gizli ilişkiler kurmaya çalıştıkları ifade ediliyor.

'Kurulan temaslar Taliban'ı değil içlerindeki bir hizibi temsil ediyor olabilir'

i24News Kanalı'na konuşan eski Afgan yetkili, kurulan bu temasların Taliban içindeki bir hizip tarafından da sürdürülme ihtimalinin olduğunu ifade ediyor. Yetkilinin bu ifadelerinden sonra gözler Taliban içindeki "daha güçlü bir Afganistan ve Taliban hareketi için" daha güçlü öznelerle ilişkiler kurulması gerektiğini vurgulayan ekiplere çevrilirken, Taliban içinde uluslararası ilişkilere ağırlık veren isimler tartışılıyor.

İsrail'in Trump döneminde hayata geçirdiği İbrahim Anlaşmaları ile bölgedeki artan etkisi ve bazı Arap ülkelerinin de İsrail ile normalleşme sürecine girmesi, olası Taliban-İsrail görüşmeleri için de referans olabileceği düşünülüyor.

Taliban Sözcüsü: İsrail'e karşı değiliz

Geçtiğimiz ay Katar'da yayın yapan El-Cezire kanalına konuk olan Taliban Emirliği Siyasi Büro sözücüsü Muhammed Naim'e yöneltilen "İsrail ile ilişki kurmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Naim, "İsrail'e ne için karşı olduğumuzu hangi başlıklardan karşı karşıya geldiğimizi iyi anlatmalıyız. Olağan şartlarda İsrail'e karşı değiliz" demişti.

Aynı zamanda başka bir Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, geçtiğimiz sene Sputnik'e verdiği röportajda, Taliban'ın ABD ve dünyadaki başka kalan ülkelerle ilişkiler kurmak istediklerini ancak İsrail ile kurulacak diplomatik temasları ise reddettiklerini ifade etmişti.

Aradan geçen zaman içinde Taliban'ın dış politikadaki çizgisinde değişiklikler meydana geldiği ve İsrail'e karşı tavrında bir tür yumuşak döneme geçtiği belirtiliyor.