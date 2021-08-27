Taliban: Kabil'deki patlamalarda 28 üyemiz öldü

Taliban'dan bir yetkili Reuters'e verdiği demeçte, Afganistan başkentinde meydana gelen iki intihar saldırısında en az 28 Taliban üyesinin öldüğünü söyledi ve gelecekteki saldırıları önlemek için Kabil havaalanında güvenliği artırma sözü verdi.

İsmi açıklanmayan bir Taliban yetkilisi bugün verdiği demeçte 12 ABD askerinin öldüğü iki patlamanın ardından "Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik" dedi. Saldırının ışığında, sadece Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda değil, ülke çapındaki tüm hava limanlarında ek koruma noktaları kurulacağını da sözlerine ekledi.

Kayıp sayılarının artması beklenirken saldırılarda kaç sivilin öldüğü henüz kesin olarak belli değil. Taliban militanları ve ABD askerleri de dahil olmak üzere en az 90 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

İsminin açıklanmaması koşuluyla Reuters'a konuşan bir NATO diplomatı da cihatçı yetkilinin verdiği demeci doğrulayarak Taliban'ın güvenliği artıracağını ve Kabil havaalanı çevresinde toplanan büyük kalabalığı yönetmek için ek kuvvetler konuşlandıracağını söyledi.

Diplomat, grubu Perşembe günkü saldırıyı soruşturmaya çağırdı ve Taliban'ın son zamanlarda IŞİD'le bağlantılı olabilecek birkaç mahkumu serbest bıraktığı için suçladı.

NATO yetkilisi, “Taliban liderleri Kabil'deki İslam Devleti ağını araştırmalı” dedi ve “Son haftalarda binlerce mahkumun hapishanelerden çıkmasına izin verdiler; güvenlik onların sorumluluğundadır.” diye ekledi.

IŞİD'in Afganistan'da aktif olan ve 2015 yılı civarında Nangarhar eyaletinde ortaya çıkan 'Horasan' hücresi ile Taliban birbirleriyle dostane ilişkilere sahip değil. Geçtiğimiz yıllarda ABD Ordusu IŞİD'le savaşan Taliban'a çatışmalar sırasında hava desteğinde bulundu.