Taliban doğum kontrol yöntemlerini yasakladı: 'Nüfusu kontrol altına almak için Batı komplosu'

Afganistan’da Taliban yönetimi, ülkedeki iki büyük şehirde doğum kontrol yöntemlerine ilişkin tıbbi materyallerin satışını yasakladı. Taliban, doğum kontrol yöntemlerinin “Müslüman nüfusu kontrol altına almak için Batı komplosu” olduğunu iddia etti.

The Guardian’ın haberine göre; Taliban militanları ülkedeki iki büyük şehirdeki eczanelere ve ebelere doğum kontrol hapları ve yöntemlerinin hepsini kaldırmaları uyarısında bulundu.

Konuya ilişkin konuşa bir eczacı “İki kere dükkanıma silahlarla gelip beni tehdit ettiler. Kabil’de her eczaneyi kontrol ediyorlar” dedi.

Eski bir ebe ise Taliban’ın kendisini birden fazla kez tehdit ettiğini belirterek, “Dışarı çıkıp Batı’nın nüfus kontrolü için kullandığı şeylere teşvik edemezsin” denildiğini ifade etti.

Kabil ve Mezar-ı Şerif’te yer alan başka eczaneler de, raflarında doğum kontrol yöntemleri bulundurmalarına izin verilmediğini söyledi.