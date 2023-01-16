Taliban'ın yeni uygulaması: Cansız mankenlerin başı poşetle örtülüyor

Afganistan'da Taliban yönetiminin talimatıyla, başkent Kabil'deki giyim mağazalarında bulunan cansız mankenlerin başı kıyafet çuvalı ve siyah poşetlerle örtülmeye başlandı.

Taliban, Ağustos 2021'de yönetimi ele geçirmesinin ardından dükkanlardaki tüm cansız mankenlerin vitrinden kaldırılması veya kafalarının kesilmesi talimatı vermişti.

Bazı dükkan sahiplerinin karara tepki göstermesinin ardından yönetimin mankenlerin başını poşet ve çuvallarla örtme yoluna gittiği belirtildi.

Associated Press'te (AP) yer alan habere göre, Kabil'in Lise Meryem Sokağı'nda bulunan birçok giyim dükkanında cansız mankenlerin başının örtüldüğü görüldü.

AP'ye konuşan giyim dükkanı sahiplerinden Beşir, "Mankenlerin başını plastiklerle ve çirkin şeylerle kapayamam, çünkü bu vitrinimi ve dükkanımı çirkin gösterir" dedi.

Dükkan gelirlerinin eskisine göre yarıya düştüğünü belirten Beşir, "Düğün, akşam yemeği ve geleneksel giysiler artık insanlar için bir öncelik değil. İnsanlar artık daha çok gıdaya erişmeye ve hayatta kalmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Bir başka dükkan sahibi Aziz, Taliban'ın Ahlak Bakanlığı görevlilerinin düzenli olarak dükkanları ve mağazaları teftişe çıktığını söyledi. Taliban'In bu uygulamasına tepki gösteren Aziz, "Herkes cansız mankenlerin bir put olmadığını biliyor. Kimse onlara tapmaz" diye konuştu.