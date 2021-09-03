Taliban: Çin'in Kuşak ve Yol Projesi'ne desteğimiz sürecek

Afganistan'da yeni hükümeti kurması beklenen Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin başkan yardımcısı Abdülselam Hanefi dün Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wu Jianghao ile telefon görüşmesinde Çin'in Kuşak ve Yol Projesi'ni övdü.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Hanefi, Taliban'ın Afganistan'daki Çin kurumlarını ve personelini korumak için "etkili tedbirler" alacağı sözünü verdi.

Çin'i "Afganistan'ın güvenilir dostu" diye niteleyen Hanefi, Taliban'ın iki ülke arasındaki dostça ilişkileri devam ettirmek istediğini ve Afganistan topraklarının herhangi bir güç tarafından Çin'in çıkarlarına tehdit için kullanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni öven Hanefi, Afganistan'ın bu inisiyatife katılımının ve desteğinin devam edeceğini söyleyerek, ülkenin yeniden inşasında Pekin'in yatırımlarına güvenmeyi umduklarını kaydetti. Hanefi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi için "Afganistan'ın ve bölgenin kalkınma ve refahına olanak sağlıyor" dedi. Hanefi "Afganistan (inisiyatife) desteğinin ve katılımının sürmesini diliyor" diye konuştu.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede Çin tarafının ifadelerine dair bir bilgi yer almadı.

Afganistan Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne 2016 yılında imzalanan ilk resmi protokol ile katılmıştı.

'Çin bizim piyasalara giriş biletimiz'

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid dün İtalyan gazetesi La Repubblica'da yayımlanan söyleşisinde "Çin bizim en önemli ortağımız ve bizim için temel ve olağanüstü bir fırsatı temsil ediyor. Çünkü yatırım yapmaya ve ülkemizi yeniden inşaya hazır" demişti. Taliban'ın Kuşak ve Yol projesi ile yakından ilgilendiğini belirten Mücahid "Çin'in sayesinde modernize edilecek zengin bakır madenlerimiz var. Çin bizim dünya çapında piyasalara giriş biletimiz" demişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin bugünkü açıklamasında Afganistan'daki Çin Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini normal biçimde sürdürdüğünü belirterek Afganistan'ın "açık, kapsayıcı, terörist örgütlerle bağlarını kesmiş ve komşu ülkelerle iyi geçinen bir siyasi yapı" kurmasını umduklarını dile getirmişti.