Taliban Ankara'ya 10 gayri resmi diplomat gönderdi: Ankara 'siyasi suikast olmasın' diye uyardı 

Afganistan’da kontrolü ele geçirdikten sonra yeni yönetimi oluşturan Taliban, Ankara’ya 10 kişilik ekip gönderdi. Taliban yönetiminin gönderdiği Afganistan vatandaşı 10 kişi “gayri resmi” olarak Türkiye elçiliğinde görev yapmaya başladı.

Kısadalga.net'den Hale Gönültaş'ın haberine göre Afganistan vatandaşlarından ikisi Ankara ile Kabil arasındaki “irtibatı” sağlayacak. Diğer sekiz Afganistan vatandaşı ise “güvenlik elemanı” olarak görev yapacak. Türkiye, Taliban yönetimini resmen tanımadığı için Türkiye’ye gelen 10 Afganistan vatandaşı “diplomatik personel” statüsü taşımıyor Ankara’ya gelen Taliban yönetiminin gönderdiği 10 kişiye Ankara İl Göç İdaresi’nden “ikamet izni” verildi.

Taliban yönetimi Ekim'de Ankara'ya geldi

Afganistan’da Taliban geçen Ağustos ayında yönetimi ele geçirdi. Taliban’ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra oluşturduğu yönetimin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, 14 Ekim’de Ankara'da geldi. Muttaki ve beraberindekiler Esenboğa Havalimanı’nın VIP bölümünü kullandı. Görüşmelerde Taliban resmen tanınmadığı için göndere sadece Türk bayrağı çekildi. Afganistan’daki yeni yönetimi “resmen tanımayan” Türkiye Taliban’ı Ankara’da ağırlamasını “diyalog kanallarını açık tutmak” olarak açıklamıştı.

Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği ve diplomatları da görevlerini sürdürüyor. Kabil'deki büyükelçilik görevlileri de henüz resmi bir tanınma olmasa da Taliban'ın oluşturduğu yeni yönetimle günlük olarak iletişimi sürdürüyor. Türkiye’ye havayolu ile gelmek için Afganistan vatandaşları vize işlemleri de Türkiye elçiliğin anlaşmalı olduğu Reired isimli anlaşmalı şirket üzerinden yapılıyor. Vize merkezinde Türkiye Cumhuriyeti diplomatik personelinin yanı sıra Afganistan vatandaşları görev yapıyor.

İl göç dairesinden ikamet izni alındı

Türkiye’ye gelen Taliban yönetiminden 10 Afganistan Vatandaşı’nın pasaportlarına Türkiye Cumhuriyeti vize kaşesi de bu merkezde basıldı. Taliban yönetiminin belirlediği 10 kişi havayolu ile Türkiye’ye geldi. Ankara İl Göç İdaresi’nce ikamet izni verilmesine Türkiye tarafından “rıza gösterilen” personel elçiliğe gidip gelmeye başladı.

Büyükelçilik çalışanları tedirgin

Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin ve Müsteşar Habib Ahmed Khinjani Taliban karşıtlığı ile bilinen iki diplomat. Büyükelçilik personelinin son görevlendirmelerden dolayı tedirgin olduğu belirtiliyor. Türkiye Afganistan’ı resmi olarak tanımadığı için Taliban diplomatik personele ilişkin bir tasarrufta bulunmuyor. Elçilikte, Askeri, Eğitim-Kültür ve Sağlık ataşeleri bulunmuyor. Taliban diplomatik personel atama yetkisine sahip olmadığı için söz konusu alanlarda oluşan boşluğu Müsteşar ve danışmanlar dolduruyor.

Ankara: 'Muhaliflere siyasi suikast olmayacak'

Taliban’ın Ankara’ya gönderdiği “güvenlik personelinin” Türkiye’de “elçiliğin korunmasına destek” olduğu belirtildi.

Taliban’ın Ekim ayında Ankara ziyaretlerinde heyetlerarası görüşmelerde gündeme gelen ana konulardan biri “Afgan muhaliflere” yönelik olası suikastlardı. Ankara, Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Türkiye’ye kaçan Taliban muhalifi bazı komutanların/siyasilerin güvenliğinden Türkiye’nin sorumlu olduğunu dile getirmişti.

Ankara’nın Türkiye’ye gelen Taliban’la savaşan muhaliflere yönelik siyasi suikastların gerçekleşmemesi yönündeki uyarısı “gayri resmi personele” yönelik istişarelerde de dile getirildi.

İrtibat görevlilerinin Ankara ile temasının ana konuları

Güvenlik personelinin dışında Ankara’ya gönderilen iki irtibat görevlisi ise Ankara-Kabil arasında teması sürdürecek.

Ankara, Kabil Havalimanı’nın işletilmesine yönelik talebi halen gündemde.

ABD'nin Ağustos sonunda çekilmesinin ardından havalimanına geçici olarak -Taliban'ın da yakın ilişki içinde olduğu- Katar girmiş; geçici sistemler yerleştirerek havalimanında oluşan boşluğu doldurmuştu.