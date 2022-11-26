Taliban: Afganistan'da kadın haklarına her zamankinden daha fazla saygı duyuluyor

Afganistan'da "İslam Emirliği" ilan eden Taliban, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptığı açıklamada, Afganistan'da "kadın haklarına her zamankinden daha fazla saygı duyulduğunu" öne sürerek, mevcut hükümetin "tüm vatandaşların haklarını korumaya kararlı olduğunu" iddia etti.

Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi açıklamasında, "Vatandaşlarımızın tüm hakları İslami Şeriat ve İslami sistem tarafından korunmaktadır, ancak aynı zamanda İslam Emirliği'nin gelişinden önce kadınların ve kız çocuklarının aile ve aile hakkı da dahil olmak üzere haklarının çiğnendiğini teyit edebilirim. Bunlardan haysiyet, şeref hakkı ve mülkiyet hakkına tamamen saygı gösterilmedi ve haklarının hiçbiri desteklenmedi" dedi.