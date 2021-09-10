Taliban 11 Eylül'deki töreni iptal etti

Afganistan'ın kontrolünü ele geçiren Taliban, ülkenin yeni hükümetinin göreve başlama törenini iptal etti.

Taliban'ın "kültür komisyonunun" bir üyesi olan İnamullah Samangani sosyal medya üzerinden Cuma günü yaptığı açıklamada, "Yeni Afgan hükümetinin göreve başlama töreni birkaç gün önce iptal edildi. İnsanların kafasını daha fazla karıştırmamak için İslam Emirliği liderliği kabinenin bir bölümünü açıkladı ve şimdiden başladı" ifadesini kullandı.

Taliban yetkilisi etkinlik için ileri bir tarih belirtmedi.

Ayrıca, açılışın ABD'de 2001'de düzenlenen saldırının yıl dönümü olan 11 Eylül'e özellikle denk getirildiğine dair daha önce yayılan bilgileri yalanlayan Samangani, bunu söylenti olarak nitelendirdi.

Daha önce, birçok yabancı ve bölgesel medya, Taliban'ın yeni Afgan hükümetini 11 Eylül 2021'de göreve başlatmayı planladığını bildirdi. Törene Rusya, Türkiye, İran, Çin, Katar ve Pakistan davet edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Cuma günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın açılış törenine hiçbir şekilde katılmayacağını söylemişti.