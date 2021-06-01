Taksim’den Antalya’ya bir ‘dönüşüm’ öyküsü…

İlki, 2016'da, proje henüz başlamadan, her birinin bahçesinde limon, zeytin, muşmula ağaçları bulunan, sarmaşık güller, yasemin-hanımeli sarılı çitlerin çevrelediği zamanlardan bir görünüm.

Yeşil soğan, taze nane; domates, biber, patlıcan kokulu bahçeler...

Sonra birden bu mahallede yaşanan hayatlar, biriken anılar kamyonlara doldurulup götürüldü. Çoğu kadın saksıda büyüttüğü fesleğeni, çoğu baba kızı doğduğunda diktiği zeytin ağacıyla vedalaşmaya zaman bulamadı. Lüks daire reklamlarının süslediği kentin sokaklarındaki panolarda kaygısızca gülümseyen, konformist hayatların düşlerine daldıkça, "bu gecekondulardan kurtulunacak" günler iple çekilmeye başlanıyordu...

2017'de boşaltılan mahalleye iş makineleri girdi ve evleri yerle bir etti. Ağaçlar söküldü, binlerce kamyon moloz çıkarıldı. Ardından ise 3 bin 265 kişi olduğu belirtilen hak sahipleriyle yapılan anlaşma gereği 1 milyon 300 bin metrekarelik devasa bir alanda dikey apartman blokları yükselmeye başladı. Santral Mahallesi, 1950'lerden sonra kentin sanayi tesislerinde çalışmak için gelen işçilerin yerleşimleriyle oluşmaya başladı, zamanla ülkenin her yerinden göç alan bir mahalleye dönüştü...

Altyapısızlık, plansızlık halkın suçu değildi. Yerel yönetimler siyasi kaygılarla oy deposu olarak gördükleri halkın tepesinde durmaksızın "imar" ve "tapu" kılıcını salladı durdu. Halen bugün bakıldığında "hak sahibi" olarak anılan insanlara, bir ömür verdiği toprağın üzerinde inşa edilen on katlı apartmanın bir dairesinin anahtarını verirken sanki bir lütufta bulunmuş gibi davranabiliyorlar.

"Avrupa'nın en büyüğü" diye övünülerek sunulan Santral Mahallesi projesi aslında 19 bin bağımsız bölümden oluşan bir 'rantsal' dönüşüm. Firma sahibi Altan Elmas, Santral projesi için "8 yılda 8 milyar TL’lik büyük bir ekonomik aktivite olacak" açıklamasında bulunmuştu.

Hak sahibi sayısının neredeyse 6 katı kadar bağımsız bölüm anlamına gelen bu projede, tek katlı, bahçeli bir evin arazisi üzerinde 10-15 katlı, onlarca daire ve işyerinden oluşan binalar yükseldi. Santral Mahallesindeki kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerinin bir kısmı dairelerini aldılar. Yerel yönetimler arada bir tören düzenleyip hak sahiplerine anahtar dağıtıyorlar.

Türkiye'de kurulan çarpık siyasi ve sosyal düzende ortalama bir insanın ömrünün neredeyse yarısını harcaması gerekiyor. Bir çocuğu doyasıya sevemeden, ağız dolusu gülemeden, keyfince dinlenemeden, ağız tadıyla yiyemeden geçen yılların ardından eğer şanslıysanız elde edebildiğiniz bir avuç hayat da bu çarpıklığın semirttiği Müteahhitler eliyle elinizden alınıyor ve size "refah, medeniyet" rüyası satıyorlar.

Projede her şey planlandığı ve vaat edildiği gibi ilerlemeyince vaat edilen kira yardımlarını alamayan, beklenildiği tarihte daireleri teslim edilemeyen hak sahipleri mağduriyetlerini gidermek için "Sur Yapı Mağdurları" adıyla bir araya gelerek çözüm arıyorlar.

Santral Mahallesinde büyümüş, anılarını orada bırakmış bir hak sahibi, yaşanan belirsizliklerle dolu süreçten sonra bir daha bu mahalleye gitmek istemediğini dile getiriyor ve ekliyordu: "Tiksindim artık..." Sur Yapı'nın patronu Altan Elmas, Dünya Gazetesi’nden Vahap Munyar'a verdiği bir röportajında, ailesinin Erzincan-Refahiye kökenli olduğunu belirterek, "Dedem 1930’lu yıllarda İstanbul’a gelmiş. Taksim’de bir apartmanda kapıcılık yapmış. O nedenle Taksim’in bende yeri ayrıdır. Taksim’e cami yapılması benim de hayalimdi" demişti.

Taksim Meydanı, Çamlıca ve ülkenin taşra kasabalarına kadar yayılan mekânın iktidarın ideolojisine göre yeniden üretilmesi, “dönüşüm” adıyla sunuluyor.

Türkiye, milyonların hayalini başlarına yıkarak, bu toplumsal ve siyasal enkazın üzerinde yükselen Müteahhitlik kurumunu sorgulamadıkça bu sömürü düzeni de sürüp gidecek…