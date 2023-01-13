Taksim'deki saldırıya ilişkin gözaltına alınan Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da meydana gelen bombalı saldırının firari faili Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesinde konakladığı tespit edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol Daire Başkanlığınca, 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden Gölge'nin yer tespitinin yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edildi. Bulgaristan Interpol yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu yakalanan Gölge, 10 Aralık’ta saat 17.33 itibarıyla Edirne Kapıkule kara sınırından Türkiye'ye sınır dışı edilerek, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı. Buradan İstanbul’a getirilen Gölge, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Gölge’yle ilgili yapılan incelemelerde herhangi bir örgütle bağlantısı tespit edilemezken, şüphelinin Hassan'ı 20 kişilik bir grupla birlikte 7 bin 500 liraya Bulgaristan’a kaçırdığı öğrenildi. Hassan’ın buradan da Romanya’ya kaçtığı iddia edildi.

Şüphelinin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Gölge’nin ifadesinde, "Bilal Hassan’ı bana Hüseyin Güneş getirdi. 20 kişilik bir grupla beraber yurt dışına kaçırmamı istedi. Ben de kişi başı 7 bin 500 liraya grubu kaçırmayı kabul ettim. Ben Bilal Hassan’ın içinde olduğu grubu Bulgaristan’a bıraktım. Sonra Hüseyin Güneş gözaltına alınınca durumu fark ettim. Korktum ve Bulgaristan’a kaçtım. Bilal Hassan’ı daha önce tanımıyordum. Kim olduğunu Hüseyin Güneş yakalanınca fark ettim" dediği öğrenildi.