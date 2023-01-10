İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Taksim patlamasının planlayıcısı olan Bilal Hassan'ı Edirne’den alıp yurtdışına kaçıran bir kişinin Bulgaristan’da olduğunu tespit ettik. Bulgaristan ile konuyu görüştük. Saat 18 sularında Edirne’den bize teslim ettiler. Bulgaristan’a iş birliği için teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Soylu: Taksim patlaması planlayıcısı Bilal Hassan’ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge'yi teslim aldık
İçişleri Bakanı Soylu, 'İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlayan Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge'yi Bulgaristan'da tespit ettik. Bu akşam 18.00'de Edirne'den teslim ettiler' dedi.
Haber Merkezi