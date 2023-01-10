Soylu: Taksim patlaması planlayıcısı Bilal Hassan’ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge'yi teslim aldık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Taksim patlamasının planlayıcısı olan Bilal Hassan'ı Edirne’den alıp yurtdışına kaçıran bir kişinin Bulgaristan’da olduğunu tespit ettik. Bulgaristan ile konuyu görüştük. Saat 18 sularında Edirne’den bize teslim ettiler. Bulgaristan’a iş birliği için teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.