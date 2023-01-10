İstanbul'da korkutucu deprem raporu: Binaların yüzde 70'i riskli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi ‘deprem’ gündemiyle toplandı.

İBB Meclisi, ocak ayının ikinci toplantısını dün, Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane’deki Meclis Salonu’nda ‘deprem’ gündemiyle yaptı.

Toplantıda söz alan İYİP Grup Sözcüsü Suat Sarı, Marmara bölgesinde minimum 7 ile 7,4 büyüklüğünde bir deprem beklendiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Acil ulaşım planı yapılmalı'

"İstanbul’da bulunan 1 milyon 166 bin binadan 194 bin binada orta ve ağır hasar, 48 bin binada ağır ve çok ağır hasar meydana gelebileceği uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. Dünya ölçeğinde trafiği en problemli kentlerden biri olan İstanbul için de deprem sonrası müdahale olanaklarının önündeki en ciddi engel, ulaşım olarak öngörülmektedir. Acil ulaşım yol ağı, acil tıbbi hizmetlerin ulaşımına, kurtarma faaliyetlerine ve yardım malzemelerinin belirlenen alanlara ulaştırılmasına hizmet edeceğinden öncelikli bir yol ağıdır. Acil ulaşım yolları ile ilgili tüm bu çalışmalar, her ilçe için hâlihazır haritalar üzerinde görselleştirilmeli ve hazırlanan paftalar ilçelere gönderilerek ilçelerde halkın katılımının sağlandığı toplantılar ile bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı, acil ulaşım yolları hakkında bilgilendirilmeli, afet anındaki paniklerin önlenmesi için davranış biçimlerine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.”

İBB'nin deprem raporu

Toplantıda İBB’nin deprem konusunda hazırladığı rapor da ele alındı. Raporda şunlar kaydedildi:

“2005 yılında 411 bin 613 hektar orman-havza ve tarım alanı, 2019’da 371 bin 750 hektar alana düştü. Toplamda 39 bin 863 hektar alan yok oldu. Bunun 10 bin 311 hektarı İstanbul Havalimanı’na, 29 bin 552 hektar alan imara açılarak kayboldu. Kanal İstanbul Projesi ile 13 bin hektar alanın daha imara açılması bekleniyor.

Bakanlık 70 riskli alan ilan etti

2012-2022 yılları arasında 6306 sayılı Yasa’yla Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı 70 riskli alan ilan etti. İlan öncesi 36 bin 532 yapı, 109 bin 614 bağımsız birim, 322 bin 925 nüfus olduğu belirtildi. İlan sonrası ise 8 bin 968 yapı yıkılmış, 671 yeni yapı yapılmış. 147 bin 992 bağımsız birimin yapılanması planlamış. 445 bin 476 kişilik nüfusun yaşayacağı alanın yapımı devam ediyor.

Binaların yüzde 70'i riskli

Son 10 yılda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’daki binaların yüzde 70’nin riskli yapı olduğunu ilan etti. Öte yandan 2000 öncesi İstanbul’da yapılan bina sayısı 817 bin. 72 bin 490 riskli bina yıkılmış, 373 bin 820 bağımsız bölüm yıkılmış. 10 yılda yüzde 10’u dönüşüme uğramış. İBB, İstanbul’un bu hızla ancak 100 yılda dönüşebileceğini ifade ediyor.” (ANKA)