Taksim'deki patlamanın ardından yayın yasağını kimin istediği belli oldu

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Patlama sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayın yasağı getirdi.

RTÜK'ün sitesinde paylaşılan yayın yasağı metninde, yasağın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından istenmesi dikkat çekti.

RTÜK'ün yasağın gerekçesini açıkladığı metni şöyle:

"6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7. maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir.

Bu durumlarda Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan geçici yayın yasağı getirebilir.

Anılan hüküm çerçevesinde 13.11.2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının 13.11.2022 tarih, saat 17:18 ve 04181 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirilmiştir.

Yayın yasağı medya hizmet sağlayıcıların anılan patlamaya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanun’da ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulmaları, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınmalarını ve bu çerçevede;

Patlamaya ilişkin olarak, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara,

Olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, Resmi Makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara, yayınlarında kesinlikle yer vermemelerini içermektedir.

Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur."