Taksim'de gözaltına alınanların tamamı serbest

Gezi'nin yıldönümünde Taksim'de gözaltına alınan ve dün akşamdan beri gözaltında tutulan 4 kişi de Çağlayan Adliyesi'nden serbest bırakıldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi'nden yapılan açıklamada "Gezinin 9. yılında Taksim’de anma yapmak istedikleri için haklarında gözaltı kararı verilen 4 kişiden 1 kişi imza, yurt dışı çıkış yasağı, 1 kişi ev hapsi ile sulh cezaya sevk edilirken, 2 kişi hakkında tutuklama talep edildi" denilmişti.

Daha sonra yapılan açıklamada "Tutuklamaya sevk edilen 2 kişi de imza ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Ev hapsi talebi ile hakimliğe sevk edilen müvekkilimiz de imza ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Tüm Gezi gözaltıları serbest! Adliye önünde basın açıklaması gerçekleştiriyoruz." denildi.