Taksim'de 36 TKP'li gözaltına alındı: 'Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın'

Türkiye Komünist Partisi, Gezi Direnişi'nin 10. yıl dönümü nedeniyle Taksim'de eylem gerçekleştirmişti.

Eyleme yönelik polis saldırısında 36 TKP'linin gözaltına alındığı açıklandı. TKP'lilerin, Sadi Konuk ve GOP Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Vatan Emniyet'e sevk edileceği belirtildi.

'İnsan boyun eğmez'

Söz konusu açıklamanın öncesinde eyleme ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın" çağrısında bulundu.

Okuyan'ın açıklaması şöyle:

“Hiç boyun eğer mi insan” demiştik Gezi’den önce. Gezi’de boyun eğmedi halk. On yıl sonra yine bir kenara yazılmalı: İnsan boyun eğmez. 35 TKP’li gözaltında. Onlar da boyun eğmez. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın."