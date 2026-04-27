Taksim’de 1 Mayıs anmasına polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 27.04.2026 , 14:45
1 Mayıs 1977’de yaşamını yitirenleri Kazancı Yokuşu’nda anmak isteyen çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Sendika.org'un aktardığına göre polis, İstanbul Taksim Meyanı'nı anma etkinliği öncesinde barikatlarla kapattı.
Çeşitli kitle örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla kurulan 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi, meydan girişinde abluka altına alındı.
Abluka üzere başlatılan oturma eylemine saldıran polis ekiplerinin, 30'dan fazla kişiyi darbederek gözaltına aldığı belirtildi.
