Taksim saldırısına ilişkin kritik 'İdlib' sorusu

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin üç soru dile getirdi.

Pehlivan, saldırıda PKK'yi işaret eden ve saldırganın Afrin'den geldiğini belirten resmi açıklamalara karşın "Peki, asıl giriş yeri Afrin değil de İdlip olabilir mi?" diye sordu.

Afrin ve İdlib'in bir bölümü TSK kontrolünde bulunurken, iki bölgeyi birbirinden ayıran özellik birinde TSK öncesinde SDG kontrolünün bulunması, diğerinde ise cihatçı grupların hakimiyetinin sürmesi.

Pehlivan'ın üç sorusu şöyle:

1- Taksim’deki terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır kısa sürede yakalandı. Bunun için 1200 güvenlik kamerasının incelendiği belirtildi. Saldırgana Taksim’e kadar eşlik eden teröristin adının ise “Bilal H.”olduğunu öğrendim. Peki, Bilal H’nin bu satırlar yazılana kadar halen yakalanmamasının ve bir kare görüntüsünün bile henüz kamuoyu ile paylaşılmamasının nedeni ne?

2- Emniyet, saldırıyı PKK terör örgütünün yaptırdığını açıkladı. Peki, yapılan ilk operasyonda gözaltına alınan 48 kişiden büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu olması garip değil mi?

3- Saldırganın Türkiye’ye kaçak yollarla Afrin’den girdiği belirtildi. Peki, asıl giriş yeri Afrin değil de İdlip olabilir mi?