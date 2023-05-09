Taksim saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı

İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin aralarında bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapıldı.

12 tutuklu sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılırken, 15 tutuklu sanık da cezaevinden getirildi. Duruşmada sanıkların avukatları ve müştekiler de hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme başkanı, iddianamenin Arapça tercümesinin 5 Mayıs'ta mahkemeye gönderildiğini ve henüz tercümesinin sanıklara tebliğ edilmediğinin anlaşıldığını belirtti. Sanıkların iddianameyi yasa gereği 1 hafta önce okuması gerektiğini söyleyen mahkeme başkanı, isterlerse savunmalarını daha sonra yapabileceklerini de söyledi. Söz verilen sanık Ahlam Albashır, daha sonra savunma yapacağını belirtti.

Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma şüphelerinin bulunması nedeniyle tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

İddianameden

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022’de 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 36 sanık için hazırlanan 154 sayfalık iddianamede, şüpheli Ahlam Albashır'ın 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme', 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme', 99 kişiye karşı 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçlarından toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi. (ANKA)