Taksim saldırısı şüphelisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alınan 23 yaşındaki Ahlam Albashir'in olay yerine geliş görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce paylaşılan görüntülerde gözaltına alınan Albashir'in patlamadan önce güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri yer alıyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan son açıklamaya göre, bombalı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 50'ye yükseldi.