Taksim saldırısı sonrası ÖSO'ya operasyon

Gazeteci Hediye Levent, Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sonrasında yaşanan bir operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Levent, "Ahlam Albasir'in Suriyeli olmadığı artık anlaşılmış durumda. Kadının çok büyük bir ihtimalle Somalili olduğu Suriye ve Arap basınında yer aldı. Aynı şekilde ben de teyit etmeye çalıştım. Ağırlıklı olarak Kuzey Afrikalı olduğunu öğrenmiştim" dedi.

Hediye Levent, "Bu terörist eylemin gerçekleşmesinden bir gün sonra Türkiye'nin desteklediği silahlı gruplara yönelik Türk istihbaratının operasyonlarının başladığına dair haberler gelmeye başladı. Afrin'de Türkiye'nin desteklediği gruplardan, 17 kişinin tutuklandığına dair başka haberler geldi. Hatta özellikle de Hamza Tugayları'nın adı verildi" ifadesini kullandı.