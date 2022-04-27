Taksim Metro İstasyonu'nda '1 Mayıs Afiş Sergisi' açılıyor

1 Mayıs 2022 Emek Haftası etkinlikleri kapsamında 1 Mayıs afişlerinden oluşan bir sergi 28 Nisan 2022 Perşembe günü açılıyor.

DİSK'ten yapılan açıklamaya göre daha önce son 20 yılın DİSK afişlerinden oluşturulan afiş sergisi bu yıl biraz daha genişletilerek, 1976'dan başlayan bir seçkiyle sergilenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapılacak "1 Mayıs Afiş Sergisi” Taksim Metro istasyonunda düzenlenecek.

Serginin açılışı, kurumların genel başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla 28 Nisan 2022 Perşembe günü saat 13:30'da yapılacak.