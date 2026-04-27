  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Yükleniyor...

Taksim istasyonu Valilik kararıyla 'ikinci bir duyuruya kadar' kapatıldı

Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim istasyonunun işletmeye kaptıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın da işletmeye kapatıldığı belirtildi.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 27.04.2026 , 12:19

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

“İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve - ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.