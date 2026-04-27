Taksim istasyonu Valilik kararıyla 'ikinci bir duyuruya kadar' kapatıldı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 27.04.2026 , 12:19
İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:
“İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve - F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”
