Taksim Dayanışması'ndan karar sonrasında açıklama: Çağlayan'ı terk etmiyoruz

Gezi Davası'nda Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi hakkında ise 18 yıl hapis cezası verdi.

Karara dair açıklamada bulunan Taksim Dayanışması, kararın hukuki değil siyasi bir karar olduğunu belirterek "Çağlayan'ı terk etmiyor, bu hukuksuzluğa karşı sesimizi yükseltiyoruz! Adalet Nöbeti için Çağlayan Adliyesi'ndeyiz" açıklamasında bulundu.

Söz konusu açıklama şöyle:

"Demokrasi adına, hukuk adına, adalet adına ülkemizin en karanlık günlerinden birini yaşıyoruz.

Mahkemenin aldığı bu kararın hukuki olarak meşru olmadığını biliyoruz. Bu karar hukuki değil siyasi bir karardır, reddediyoruz!

Bizler hukukun üstünlüğüne inanan, her koşulda adaleti, demokrasiyi savunan kurumlar olarak, bu ülkenin demokrasi güçleri olarak bu kararı reddediyoruz!

Çağlayan'ı terk etmiyor, bu hukuksuzluğa karşı sesimizi yükseltiyoruz! Adalet Nöbeti için Çağlayan Adliyesi'ndeyiz."