Taksim Dayanışması'ndan karar sonrasında açıklama: Çağlayan'ı terk etmiyoruz

Gezi Davası'nda Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi hakkında ise 18 yıl hapis cezası verdi.
Karara dair açıklamada bulunan Taksim Dayanışması, kararın hukuki değil siyasi bir karar olduğunu belirterek "Çağlayan'ı terk etmiyor, bu hukuksuzluğa karşı sesimizi yükseltiyoruz! Adalet Nöbeti için Çağlayan Adliyesi'ndeyiz" açıklamasında bulundu.
Söz konusu açıklama şöyle: