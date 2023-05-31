Taksim Dayanışması'ndan eylem: 'O şanlı direnişten hâlâ ilk günkü gibi gurur duyuyoruz'

Taksim Dayanışması üyeleri, Gezi Direnişi'nin 10’uncu yılında, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin önünde eylem yaptı.

“Karanlık gider, Gezi kalır” yazılı pankartın açıldığı eylemde; “Gezi’de düşene, dövüşene bin selam”, “Zindanlar yıkılsın, tutsaklara özgürlük”, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” ve “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları atıldı.

Taksim Dayanışması adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen, "Gezi’de kapısını araladığımız o coşkulu, heyecanlı, bir arada, umutlu, paylaşımcı, dirençli ‘bir başka dünya’ için mücadele etmeye devam ediyoruz. Bilsinler ki bizim pusulamız Gezi’dir. İnsanca, özgür, adil, refah içinde, demokratik bir yaşam talebimiz ve hak arayışımız hep sürecek" dedi.

Köymen'in okuduğu açıklamada öne çıkanlar şöyle:

'O şanlı direnişten hâlâ ilk günkü gibi gurur duyuyoruz'

"Gezi’nin 10’uncu yılında şehir şehir, dalga dalya yayılan, yasaklara, hukuksuz cezalara, baskıya, ranta, talana, yalana, tüm ayrıştırma politikalarına karşı yan yana durduğumuz, sesimizi çığa dönüştürdüğümüz o şanlı direnişten hâlâ ilk günkü gibi gurur duyuyoruz.

Gezi’de ben de vardım. Gezi bizim demokrasi çığlığımızdı. O çığlık bu ülkenin semalarında dolaşmaya devam ediyor ve edecek’ diyenlerle; Gezi’yi ömrünün en renkli, en coşkulu, en heyecanlı ve en güzel günleri arasında anımsayanlarla, ülkeyi karanlığa boğan rantçı, piyasacı, kadın düşmanı siyasetin karşısında Gezi Parkı’nın eşitlikçi, paylaşımcı, doğayı ve emeği koruyan ve kadınların önde saf tuttuğu başka bir dünya mümkün diyenlerin yanında duranlarla, bunca ötekileştirme, düşmanlaştırma çabalarına rağmen Gezi’nin o bir aradayız ruhundan da güç alarak birlikte yaşama iradesini, taleplerinden ve haklarından en ufak bir geri adım atmadan sürdürme kararlılığını gösterenlerle gurur duyuyoruz.

'Gezi’nin anısına toz kondurmayan tavırlarıyla gurur duyuyoruz'

Bu memleket aydınlığa kavuşsun diye gencecik yaşlarında hayatlarını kaybeden, bizden ayırdıkları Berkini’mizin, Ali İsmail’imizin, Abdocan’ımızın, Mehmet’imizin, Ethem’imizin, Ahmet’imizin, Meden’imizin ve Hasan Ferit’imizin anılarıyla gurur duyuyoruz. Gezi direnişinde gözünü kaybedenlerin, yaralananların, yargılananların, işsizliğe, sürgüne mahkûm edilenlerin, ödetilen her bedele karşın Gezi’nin anısına toz kondurmayan tavırlarıyla gurur duyuyoruz.

'Bilsinler ki bizim pusulamız Gezi’dir'

Karşı olmak pasif bir tutum değil, bizler için aktif bir tavırdır. Devletin tüm imkânlarının iktidar adına kullanıldığı, dünya tarihinin gördüğü en adaletsiz seçimlerinden birinden çıkan sonuç bizi umutsuzluğa sürüklemeyecek. Aksine, eşitlik, özgürlük ve adalet için tüm farklılıklarımızla Gezi’de olduğu gibi birbirimizin elinden tutmakta inat ediyoruz. Gezi’de kapısını araladığımız o coşkulu, heyecanlı, bir arada, umutlu, paylaşımcı, dirençli ‘bir başka dünya’ için mücadele etmeye devam ediyoruz. Bilsinler ki bizim pusulamız Gezi’dir. İnsanca, özgür, adil, refah içinde, demokratik bir yaşam talebimiz ve hak arayışımız hep sürecek. 10’uncu yaşında da Gezi’yi hep genç kılan, bizi hep ayakta tutan, tüm hayallerimiz gerçek olana kadar dilimizden düşmeyecek olan sloganıyla anıyoruz Gezi direnişini ve bu sloganla karşılıyoruz önümüzdeki dönemi. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu gurur hepimizin. Karanlık gider, Gezi kalır.”