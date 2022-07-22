Taksiciler Odası'ndan İBB'ye suç duyurusu

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesiyle ilgili davadaki kararın uygulanmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre, bir yıl önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararı alındı. Kasım ayında yapılan kura çekimi ile minibüslerin plakaları, taksi plakasına çevrildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, kararı mahkemeye götürdü. İTEO Başkan Vekili Veli Yurt, basın toplantısı düzenleyerek davanın lehlerine sonuçlandığını ve İBB'nin mahkeme kararını uygulamadığını açıkladı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası avukatı Hülya Sürgülüoğlu, "Belediyenin almış olduğu kararlara karşı esnaf odası adına açtığımız davalar kesinleşerek lehimize sonuçlandı. Bunlarla ilgili belediyeye başvurularımızı yaptık. Kararın uygulanmaması üzerine. Dün itibariyle savcılık nezdinde de gerekli şikâyeti yapmış olduk. Biz haklı olduğumuzu ispat ettik. Şu an 750 tane ekstra taksi piyasada dolaşıyor, bu 750 taksinin geri döndürülmesi gerekiyor. Savcılığa şikayetimizi yaptık kanunda. 'Görevi kötüye kullanmak' maddesi var. UKOME kararının uygulanmaması gerekiyordu ama kura ile uygulandı" ifadelerini kullandı.

İBB'den yanıt

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın, UKOME'nin 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararının mahkemece lehlerine sonuçlandığına yönelik açıklamasına ise İBB'den yanıt geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Toplamda 1000 adet taksiye dönüşümü gerçekleştirme işlemiyle ilgili mahkemece verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmadığından, söz konusu işlemlerin yürürlüğünün devamı konusunda da herhangi bir şüphe olmadığı aşikardır" denildi.

İBB tarafından yapılan açıklamada öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası’nın, minibüslerin taksiye çevrilmesine dair alınan 44 adet UKOME kararı için her biri ayrı ayrı olmak üzere İstanbul 10. İdare Mahkemesi nezdinde açtığı davalarda mahkemece ilk etapta yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş, Esnaf Odası’nın itirazı üzerine dosyalar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesine intikal etmiş ve Bölge İdare Mahkemesince söz konusu UKOME kararlarında Başkan onayı olmadığından bahisle itiraz istemleri kabul edilmiştir.

Akabinde ise İstanbul 10. İdare Mahkemesince söz konusu dava dosyalarında işin esasına girilmeksizin usul yönünden 'incelenmeksizin ret' kararları tesis edilmiştir. Söz konusu 'incelenmeksizin ret kararları' işin esasına girilmeksizin usul yönünden verilen ve İdare Hukuku kapsamında iptal niteliği taşımayan kararlardır.

Her ne kadar karar metinlerinde açık bir biçimde Belediye Başkanımızın imzası bulunmakta ise de, İstanbul 10. İdare Mahkemesince usul yönünden verilen incelenmeksizin ret kararlarının akabinde, Belediye Başkanımız tarafından bahse konu kararlar bir kez daha imza edilmiştir. Belediye Başkanımızın bizzat katılımıyla alınan UKOME kararları doğrultusunda yine bizzat katılımı ile noter huzurunda gerçekleşen çekilişlerle toplamda 1000 adet taksiye dönüşümü gerçekleştirme işlemiyle ilgili mahkemece verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmadığından, söz konusu işlemlerin yürürlüğünün devamı konusunda da herhangi bir şüphe olmadığı aşikardır."