Taksiciden müşteriye: 'Binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor'

İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre, Avcılar'a gitmek isteyen bir kadın, yol üzerindeki taksiyi durdurarak bindi.
İHA'daki habere göre, sürücüye Avcılar'da bir adrese gitmek istediğini söyleyen kadına taksici o konuma gitmeyeceğini, Esenyurt tarafına gittiğini söyledi. Kadın, yoldan müşteriyi alıp istediği yere bırakması gerektiğini söyledikten sonra şoför, "Taksiye binmeden önce sürücünün nereye gideceğini sormalısınız" diye karşılık verdi.
Diyalog sonrası yolcu, taksiden inerken ikili arasında yaşanan ilginç diyalog kadının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.