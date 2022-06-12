Taksi şoförüyle tartışma yaşayan oyuncunun burnu kırıldı

Oyuncu Hakan Yufkacıgil, kısa mesafe yolculuk yapmak istediği gerekçesiyle taksiye alınmadı. Taksi şoförüyle aralarında yaşanan kavgada aldığı darbelerden dolayı burnu kırılan, el bileği ve parmaklarında çatlaklar oluşan oyuncu, şoförden şikayetçi oldu.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Hakan Yufkacıgil, 21 Ocak günü gece 03.00 sıralarında Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi üzerinde taksiye binmek istedi. Ticari taksiyi durduran oyuncu, taksiye bindikten sonra Akatlar durağına gitmek istedi. İddiaya göre, taksi şoförü kısa mesafe olduğu için Yufkacıgil'i araçtan indirmek istedi. Yufkacıgil ise "Araçtan inerim ancak seni polise şikayet edeceğim" diyerek şoföre tepki gösterdi.

Taksiden indikten sonra ticari taksinin plakasının fotoğrafını çekmek için telefonunu çıkaran oyuncu, bu sırada tekrardan taksi şoförü ile tartışmaya başladı. Taksiden inerek Yufkacıgil'in yanına giden şoför ile oyuncu arasındaki tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü.

Yaşanan arbedede burnunda kırık, el bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluşan Yufkacıgil, hastaneye kaldırıldı. Yufkacıgil kendisini darp eden taksi şoföründen şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.