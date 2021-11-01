Takipteki alacaklar 151 milyar liraya ulaştı

BDDK haftalık bültenine göre, bankacılık sektörün kredi hacmi 22 Ekim haftası itibarıyla 68,4 milyar lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 89,9 milyar liradan 4 trilyon 158,3 milyar liraya çıktı.

Dünya gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 22 Ekim haftası itibarıyla 108.6 milyar lira artış kaydetti. Sektörün toplam mevduatı, 4 trilyon 355,1 milyar lira oldu.

Sektörde ticari ve diğer krediler 3 trilyon 232,5 milyar liraya yükselirken 15 Ekim haftasında bu rakam 3 trilyon 168,1 milyar lira seviyesindeydi.

Bireysel kredi kartları 15 Ekim’deki 184,6 milyar liradan 22 Ekim’de 185,2 milyar liraya yükseldi.

Sektörde tüketici kredileri 3,2 milyar lira artarak 740,5 milyar liraya ulaştı. BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Ekim haftası itibarıyla 800 milyon lira artarak 151,1 milyar liraya çıktı.