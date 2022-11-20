Tahran yönetiminin Mahabad kentine ağır makinalı silahlarla saldırdığı bildirildi

İran'da Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan eylemler ikinci ayını geride bırakırken, Tahran yönetimi de eylemcilere karşı kullandığı şiddetin dozunu arttırdı.

Askerler tarafından kuşatıldığı iddia edilen Mahabad kentinden yapılan sosyal medya paylaşımlarından ağır makinalı silah sesleri gelirken şehirde yer yer patlama sesleri de yükseliyor.

İnsan hakları gözlemcilerinin ve bazı uluslararası gazetecilerin dikkat çektiği kuşatmada ölü sayılarının artmasından endişe edilirken, şehrin bazı bölgelerinde ışıkların kolluk kuvvetleri tarafından karartıldığı bildirildi.

İran İnsan hakları Örgütü Hengaw, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İran Devrim Muhafızları’nın Urmiye’deki Hamza üssünden Mahabad’a çok sayıda ağır silahlarla silahlı birlikleri sevk ettiği bilgisini paylaştı. Ayrıca, "evlerin tarandığı ve kentten silah seslerinin yükseldiğini" de ifade eden Hengaw, "Mahaban’ın sesi olun" çağrısı yaptı.