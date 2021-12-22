Tahran metrosunda tren kazası: En az 20 yaralı

İran Acil Durum Teşkilatı'nın açıklamasına göre, ülkenin kuzeyinde Tahran ile Karaj arasında yolcu taşıyan bir metro treninin raydan çıkması sonucu onlarca kişi yaralandı.

Tasnim Haber Ajansı'na konuşan İran Acil Durum Teşkilatı Sözcüsü Mustafa Haledi, 22 yolcunun yaralandığını, 52 yaşındaki bir adamın kafasına aldığı darbe nedeniyle durumunun ağır olduğunu söyledi. Diğer yaralıların da hastanede tedavileri sürüyor.

Olay yerine 15 ambulansın yerleştirildiğini ve hava ambulanslarının alarm durumunda olduğu belirtildi.

Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Maleki, itfaiye ekiplerinin de hemen kaza yerine sevk edildiğini ve kapıların hasar görmesi ve çıkışların tıkanması nedeniyle araçlarda mahsur kalan 18 kişiyi kurtardığını söyledi.

Tahran Kentsel ve Banliyö Treni Operasyon Şirketi (TUSROC) başkan yardımcısı Kamran Azadi, Tahran-Karaj hattında çalışan bir ekspres trenin İran'a giderken yerel saatle 07.10'da başka bir trenle çarpıştığını ve raydan çıktığını kaydetti.

Diğer trenin ekspres yolcu hattı rotasına girdiğini de sözlerine ekleyen TUSROC, hattı yeniden açmak için adım adım vagonların kaldırıldığını söyledi.

Karaj Belediyesi Raylı Ulaşım Dairesi Halkla İlişkiler Ofisi tarafından yapılan duyuruya göre, kaza nedeniyle hatlar bir sonraki duyuruya kadar hizmet vermeyecek.

TUSROC CEO'su Mehdi Şayesteh, kaza nedeniyle yaralananlardan ve durumdan etkilenenlerden özür diledi.

Tahran Metrosu, Orta Doğu'daki en büyük ve en yoğun metro sistemlerinden biri.