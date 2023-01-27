Tahran: Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı yakalandı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 2 güvenlik görevlisini ise yaraladığını duyurmuştu.

İran'daki Tahran Polis Komutanı Hüseyin Rahimi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenleyen saldırganın yakalandığını söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Rahimi, "Azerbaycan Büyükelçiliği çalışanlarının elçiliğe girişleri sırasında bir kişi silahlı saldırı düzenledi ve 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu" dedi.

'2 küçük çocukla binaya girmiş'

Saldırganın yakalandığını aktaran Rahimi, "Saldırgan 2 küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi" ifadelerini kullandı.

Rahimi, saldırganın kimliği hakkında ise bilgi vermedi. (AA)