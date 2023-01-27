İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Azerbaycan'ın İran'ın başkenti Tahran'da bulunan büyükelçilik binasına silahlı saldırı düzenlendi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu. (AA)