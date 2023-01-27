Azerbaycan'ın İran'ın başkenti Tahran'da bulunan büyükelçilik binasına silahlı saldırı düzenlendi
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Azerbaycan'ın İran'ın başkenti Tahran'da bulunan büyükelçilik binasına silahlı saldırı düzenlendi
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu. (AA)