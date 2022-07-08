Tahliyesinin ardından Kadir Şeker'den ilk açıklama

Konya’da, sevgilisi Ayşe Dırla’ya şiddet uygulayan Özgür Duran’a engel olmak isterken Duran’ı öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve bu karar Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker’in 5 Temmuz’da çıktığı mahkemede tutukluluğuna devam kararı verilmişti.

10 yıl 10 ay hapis cezası alan Kadir Şeker’in avukatının mahkemeye yaptığı itiraz üzerine tahliyesine karar verilen Kadir Şeker dün tahliye olmuştu.

Şeker, tahliyesinin ardından ilk defa açıklamada bulundu.

Şeker'in sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklama şöyle:

"2 yıl 5 ay 1 gün sonra gelen adalet. Annemin gözyaşlarını sebepsiz yere akıtanlar, umarım sizlerin de annesi bir gün ağlamaz. Umarım kimse haksız yere özgürlüğünden olmaz. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Tek gerçek hesabım budur."