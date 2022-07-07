Kadir Şeker tahliye edildi

Konya’da, sevgilisi Ayşe Dırla’ya şiddet uygulayan Özgür Duran’a engel olmak isterken Duran’ı öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve bu karar Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker’in 5 Temmuz’da çıktığı mahkemede tutukluluğuna devam kararı verilmişti.

10 yıl 10 ay hapis cezası alan Kadir Şeker’in avukatının mahkemeye yaptığı itiraz üzerine tahliyesine karar verildi. Kadir Şeker tahliye oldu.

2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu gözönüne alınan Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi’nden yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye oldu. Cezası onanması için dosyası tekrar Yargıtay’a gönderilecek olan ve bu süreçte tutuksuz yargılaması devam eden Şeker, cezaevinden çıktıktan sonra ailesine sarıldı.