Tahliyesi engellenen hasta tutuklu Öztürk için imza kampanyası

Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan ve tahliyesi yakın zamanda ertelenen hasta tutuklu Nevzat Öztürk’ün serbest bırakılması için Almanya’da yaşayan ailesi tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, 31 yılı aşkın bir süredir cezaevinde bulunan ve kalp rahatsızlığı olan Öztürk, İstanbul’da 1992’de gözaltına alındı. Öztürk, Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’nde 14 gün gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldığı Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce (DGM) tutuklandı. Açılan davada Öztürk’e "devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak" iddiasıyla müebbet hapis cezası verildi. Öztürk, tutukluluğu boyunca 5 ayrı cezaevine sevk edildi.

İnfazını tamamlamasına rağmen tahliye edilmiyor

Son olarak Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen Öztürk, 31 yıl 4 aydır tutuklu bulunuyor. Hasta tutuklu olan Öztürk, 23 Haziran’da infazını tamamlamasına rağmen Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu’nun verdiği rapor nedeniyle tahliye edilmiyor. Öztürk’ün tahliyesi, “elektriği tasarruflu kullanmama” ve “eezaevi kütüphanesinde yeterince kitap okumadığı” gibi bahanelerle 3 ay daha ertelendi.

Almanya’da yaşayan Öztürk’ün ailesi, Öztürk’ün serbest bırakılması için imza kampanyası başlattı.