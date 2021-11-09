Tahliye edilen Zaman gazetesi muhabirinden Cemaat'e dikkat çeken mesajlar

Kapatılan Zaman gazetesinin "önemli" muhabirlerinden biri olan Hanım Büşra Erdal, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanmıştı.

Erdal, geçen nisan ayındaki tahliyesinin ardından sosyal medyadan Cemaat yönetimine eleştirilerde bulundu.

Kibirli bir tavrı olmadığını, yaptığı işi hiç pazarlamadığını belirten Erdal, "Bugün ise sadece bir kez 'bi asalaktan kurtulduk' yazan, gazeteciliğime laf edenler için şunu diyeceğim; ağzının içine baktığınız ağababaları yurtdışına çoktan çıkmışken 15 temmuz gününe kadar tutuklu, gözaltında olan her meslekten insanın yanında ben vardım adliyelerde. Sesleri oldum" dedi.

Cemaatçi gazetecilerin darbeden önce yurtdışına kaçışını hatırlatan Erdal, "Mehmet Baransu tutuklanırken adliyede yanında o kutsadığınız, size her gün akıl veren, gaz veren, düşmanlığı/kini büyüten, tek hedefleri egolarını tatmin etmek olan o büyük kibirli gazeteci abileriniz yoktu, onlar yurtdışındaydı/yurtdışındaymış. orda ben vardım" ifadesini kullandı.

Erdal son olarak "Zaten eleştirdiğin, muhalefet ettiğin konuların bizzat yanında durdukların tarafından yapıldığını farketmek, bunu görmek gerçekten büyük hayal kırıklığı" mesajını paylaştı.