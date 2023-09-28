Tahliye edilen Mücella Yapıcı'dan ilk açıklama: 'Böyle bir adaletsizliği hak etmiyor bu ülke'

Yargıtay kararının ardından cezaevinden tahliye edilen Mücella Yapıcı, "Hiçbirimizin suçu yoktu, hiçbirimizin yoktu. Bu nasıl adalet, hala anlamış değilim. Ben burada canlarımı bıraktım çıkıyorum" dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'e verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı.

Mahkumiyet hükümleri bozulan sanıklar Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ile Hakan Altınay'ın ise adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesi kararlaştırdı.

Yargıtay kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden tahliye olan Mücella Yapıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Hiçbirimizin suçu yoktu, hiçbirimizin yoktu. Bu nasıl adalet, hala anlamış değilim. Ben burada canlarımı bıraktım çıkıyorum. İçeride olan canlarımızı bir an önce çıkarmamız lazım. Böyle bir adaletsizliği hak etmiyor bu ülke."