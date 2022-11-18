Tahliye edilen Cihan Kolivar'dan açıklama: Tek kişilik odada kaldım

"Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" sözlerinin ardından gözaltına alınan ve ardından 'sosyal medya paylaşımları' gerekçe gösterilerek 'cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tahliyesinin ardından açıklama yaptı.

Dün tahliye edilen Kolivar OdaTV'ye konuştu. "Bir televizyon programında ekmeğe ilişkin sözlerinizden sonra cezaevine konulmak size ne hissettirdi?" sorusuna Kolivar, "Cezaevinde, koşulları itibariyle herhangi bir sorun yaşamadım. Oradayken tek düşündüğüm çıkınca İstanbul'daki fırıncıların sorunlarını düzeltebilecek miyiz oldu" dedi.

"9 gün tutuklu kaldınız, cezaevinde hangi koğuştaydınız, hangi sanıklarla birlikte kaldınız, genel olarak cezaevi koşulları nasıldı?" diye sorulan Kolivar, Marmara 9 numaralı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığını ifade ederek, "Hasta ve uyku apnesi olduğum için tek kişilik odadaydım" şeklinde konuştu.

Cihan Kolivar "Tutuklanmanız kamuoyunda etki yarattı. Size destek olanlar ve tepki gösterenler oldu? Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Televizyondaki konuşmalarımdan bir şey çıkartamayacaklarını anlayınca sosyal medya hesaplarımı kurcalayıp aylar öncesindeki başkasının paylaşımının altına yazdığım yorumları çekip çıkardılar.

Pes doğrusu benim tek meselem İstanbul halkının ucuz ve sağlıklı yemek yemesidir. Tüm mücadelem bunun içindir. Ben Türk milletine hakaretten tutuklanmadım. Benim devletime ve milletime sevgimden kimse şüphe edemez. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim."